Москва не вмешивается во внутренние дела Армении, однако не может оставаться равнодушной к происходящим в стране событиям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Захарова подчеркнула, что Россия считает Армению братской страной, а народы двух государств связывают многовековые отношения. При этом дипломат заявила о сохраняющихся, по оценке Москвы, «репрессиях против сил и деятелей», выступающих за союзнические отношения с Россией.

Она также отметила, что подобные действия противоречат запросу армянского общества на развитие отношений с РФ и могут свидетельствовать о политизированном характере действий силовиков.

По словам Захаровой, ужесточение давления на пророссийски настроенных политиков и общественников контрастирует с заявлениями Еревана об отсутствии шагов по ухудшению отношений с Москвой.