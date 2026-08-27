Информации о наличии граждан Азербайджана среди погибших, пострадавших или пропавших без вести в результате наводнений и селевых потоков на границе Непала и Китая не поступало.

Об этом сообщил начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По последним данным, в Непале у границы с Китаем в результате мощного селевого потока погибли не менее 162 человек. Сотни людей числятся пропавшими без вести.

Спасательные службы продолжают поисковые работы и ликвидацию последствий стихийного бедствия.