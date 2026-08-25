Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех мин в международных водах Ормузского пролива и предупредил Иран о жесткой реакции на попытки установить новые.

«Мне только что сообщили в ВМС США, что все мины были удалены и/или уничтожены в международных водах Ормузского пролива», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что Иран уведомлен о последствиях возможной установки новых мин в проливе.

«С помощью Космических сил США мы наблюдаем за каждым квадратным дюймом пролива – так же, как и за горой Пикэкс (Pickaxe Mountain) и тремя другими уже уничтоженными ядерными объектами», – заявил президент США.

Он также сообщил о введении в действие политики нулевой терпимости к минированию пролива.