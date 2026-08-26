Дочь президента Ирана Захра Пезешкиан поздравила первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

«Моя дорогая и добрая сестра. С большим почтением и радостью сердечно поздравляю Вас с днем рождения, выражаю наилучшие пожелания», – говорится в письме.

Дочь президента Ирана в поздравлении отметила, что выдающаяся и самоотверженная деятельность Алиевой в социальной, культурной и международной сферах всегда была «источником вдохновения и гордости».

«Очень рада тому, что между соседними, дружественными и братскими странами – Ираном и Азербайджанской Республикой – существуют глубокие корни дружбы и братства, а также важной роли, которую играют женщины двух стран в сохранении этого общего наследия», – подчеркнула Пезешкиан.

Она пожелала Алиевой долгой и благополучной жизни, крепкого здоровья и дальнейших успехов, а дружественному и братскому Азербайджану – прогресса и процветания.