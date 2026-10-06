Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия получила приказ подготовиться к полномасштабным боевым действиям против сил Палестинской национальной администрации на Западном берегу.

По словам Каца, в случае нападений сил ПНА и связанной с ней организации «Танзим» на израильских военных и поселенцев будет объявлена война ПНА.

«В таком случае будет объявлена война Палестинской национальной администрации, и Армия обороны Израиля начнет полномасштабное наступление в соответствии с подробным планом, разработанным и одобренным премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху и мной на основе принципов, изложенных для Армии обороны Израиля», — сказал Кац.

Министр заявил, что операция будет «короткой и мощной» и может включать действия сухопутных войск, ВВС и спецподразделений, а также уничтожение оружия и террористической инфраструктуры.