Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила обновленную информацию о подготовке Россией массированного удара.

«Получили сегодня обновленную информацию от разведки по подготовке россиян к массированному удару. Готовим противодействие», — сообщил Зеленский.

По его словам, украинские военные уже распределяют средства ПВО и организуют прикрытие ключевых объектов. Наиболее сложной проблемой президент назвал обеспечение противобаллистическими ракетами.

Зеленский заявил, что обеспечиваются необходимые боеприпасы для истребителей F-16, средства перехвата и противоракеты. Он отметил, что обеспечение средствами защиты от баллистических ракет в основном зависит от партнёров Украины.