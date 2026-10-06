Криштиану Роналду не собирается возвращаться в сборную Португалии, пока ее возглавляет Жорже Жезуш. Об этом сообщает CNN Portugal.

По словам журналиста Руя Сантуша, 41-летний капитан португальской команды крайне недоволен ситуацией и особенно словами главного тренера.

«Он перестал верить в искренность Жезуша. С одной стороны, тренер выражает желание вернуть Роналду, а с другой — говорит, что никому не нужно извиняться», — заявил Сантуш.

30 сентября Роналду покинул расположение сборной за день до матча Лиги наций с Данией (4:2). Поводом стал конфликт с Жезушем. В предыдущей встрече с Норвегией форвард впервые за долгое время начал матч на скамейке запасных. За 30 минут до финального свистка тренер отправил его разминаться, однако в итоге так и не выпустил на поле.