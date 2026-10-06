В Индии в ходе масштабной проверки избирательных списков исключили более 130 млн человек, пишет The New York Times. Это вызвало новую волну протестов и обвинения оппозиции в адрес правительства Нарендры Моди.

Власти объясняют проверку необходимостью удалить дубликаты и ошибочные записи. Однако миллионы граждан были отмечены из-за несоответствий в документах. Некоторые из тех, кого система признала умершими, теперь вынуждены доказывать, что живы.

Критики утверждают, что особенно часто из списков исключают мусульман. Оппозиция считает, что это может повлиять на результаты выборов.

Протестующие требуют отставки главы избирательной комиссии Гьянеша Кумара и заявляют об угрозе избирательным правам граждан.