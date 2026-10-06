Российский военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что войска РФ на отдельных участках фронта в Украине отступили на 3–6 км.

По его словам, военным и чиновникам следует прекратить докладывать руководству о несуществующих успехах ради званий и должностей.

Баранец также заявил о значительных потерях российской армии из-за ударов украинских беспилотников, оценив число погибших и тяжело раненых в последнее время до 2 тыс. человек в сутки.

Заявление прозвучало на фоне сообщений об украинском продвижении на Лиманском направлении. В конце сентября украинская сторона сообщала о возвращении под контроль нескольких населенных пунктов.