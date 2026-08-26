Иранские ракетные удары и атаки беспилотников нанесли беспрецедентный ущерб объектам разведки и системам наблюдения США на Ближнем Востоке. На восстановление поврежденной инфраструктуры могут потребоваться миллиарды долларов, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Среди пораженных объектов — резидентура ЦРУ в Эр-Рияде, атакованная иранскими беспилотниками в марте, а также американский разведывательный пост в иракской провинции Сулеймания. Удары также пришлись по секретным объектам, радарам и системам наблюдения, которые используются американскими военными и спецслужбами в регионе.

По данным NBC News, за время конфликта Иран нанес более 2 тыс. ударов, поразив не менее 20 государственных объектов США в восьми странах.

Масштаб ущерба оказался беспрецедентным для американских разведывательных ведомств и уже вынудил Конгресс рассматривать вопрос о выделении дополнительных средств. В Вашингтоне также пересматривают распределение личного состава и разведывательных ресурсов на Ближнем Востоке.

Эксперты, которых цитирует Financial Times, допускают, что США могут отказаться от части крупных стационарных баз в Персидском заливе в пользу более рассредоточенной модели размещения сил и оборудования.