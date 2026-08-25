Командующий курдскими формированиями «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлум Абди объявил о роспуске группировки и ее интеграции в состав сирийской армии, сообщило агентство SANA.

«Мы открываем главу мира, стабильности и восстановления в истории Сирии и заявляем с полной ответственностью о прекращении существования СДС как самостоятельной военной силы», – указал курдский лидер на пресс-конференции в Дамаске после встречи с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Абди также сообщил, что курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии войдет в состав государственных структур.