В Евросоюзе считают недопустимыми высказывания министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в отношении сектора Газа и рассматривают возможность введения против него санкций, сообщает «Интерфакс».

«Мы решительно и недвусмысленно осудили заявления израильского министра Бен-Гвира относительно Газы. Израильское правительство обязано пресекать подобную риторику своего министра. Использование столь вопиющих и провокационных выражений неприемлемо и не должно оставаться безнаказанным», – заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас Ануар аль-Ануни.

Он также сообщил, что Совет ЕС рассматривает возможность введения санкций против Бен-Гвира в рамках глобального режима ограничительных мер за нарушения прав человека.

Ранее министр национальной безопасности Израиля заявил, что армия страны должна проводить в секторе Газа «точечные ликвидации», убивая от 30 до 40 человек каждую ночь. Он подчеркнул, что целями должны становиться не только те, кто представляет непосредственную угрозу. По словам Бен-Гвира, «там есть люди, которые не заслуживают жизни, они не должны жить, они даже не люди».