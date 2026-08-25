Американские военные инструкторы начали проводить в Азербайджане четырехмесячный курс английского языка для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
Курс организован при участии инструкторов Военного института иностранных языков (DLI) США в Центре иностранных языков Института военного управления, действующего при Национальном университете обороны Азербайджана.
В церемонии открытия приняли участие руководство института, профессорско-преподавательский состав Центра иностранных языков и военнослужащие, привлеченные к обучению.
Выступившие отметили важность знания иностранных языков для профессиональной подготовки военнослужащих и пожелали участникам курса успехов.
В течение четырех месяцев американские инструкторы будут проводить занятия, направленные на развитие навыков аудирования, чтения, письма и устной речи.
Участникам также представили информацию об организации курса и учебном процессе. В завершение мероприятия состоялась фотосессия.