Американские военные инструкторы начали проводить в Азербайджане четырехмесячный курс английского языка для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Курс организован при участии инструкторов Военного института иностранных языков (DLI) США в Центре иностранных языков Института военного управления, действующего при Национальном университете обороны Азербайджана.

В церемонии открытия приняли участие руководство института, профессорско-преподавательский состав Центра иностранных языков и военнослужащие, привлеченные к обучению.

Выступившие отметили важность знания иностранных языков для профессиональной подготовки военнослужащих и пожелали участникам курса успехов.

В течение четырех месяцев американские инструкторы будут проводить занятия, направленные на развитие навыков аудирования, чтения, письма и устной речи.

Участникам также представили информацию об организации курса и учебном процессе. В завершение мероприятия состоялась фотосессия.