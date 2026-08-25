Советник президента России Антон Кобяков заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года якобы опередило запланированное на 8 марта того же года наступление Вооруженных сил Украины на территорию РФ. Об этом он заявил ТАСС.

«Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале «СВО» в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию – 8 марта 2022 года. Мы их опередили на две недели. Символически – нам хотели преподнести войну в «подарок» на женский праздник. А вместо этого они получили, благодаря прозорливости российского руководства, – «черную метку» нашего, прежде общего, военного праздника. Как было сказано президентом еще ранее, в нашей истории 22 июня больше никогда не повторится», – сказал Кобяков в интервью ТАСС.

Кроме того, советник президента РФ заявил, что западные страны лишь «маскировались под сторонника минских соглашений». По его словам, впоследствии стало ясно, что истинной целью такой политики была «подготовка Украины к войне».