Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева объявила период с 21 августа по 21 сентября 2026 года «Месяцем мира» в связи с Международным днем мира, который отмечается 21 сентября.

Как говорится в обращении омбудсмена, в 2026 году ООН определила тему Международного дня мира как «Инвестируем в мир — для всех, везде, каждый день».

Отмечается, что устойчивый мир не ограничивается отсутствием войны и насилия. Его важными составляющими являются уважение прав и свобод человека, защита человеческого достоинства, обеспечение справедливости и равенства, а также развитие диалога, взаимного доверия и сотрудничества.

В обращении также говорится о значении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В качестве важного этапа отмечается парафирование согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами и подписание Совместной декларации в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

Омбудсмен подчеркнула, что для установления устойчивого мира необходимо устранить гуманитарные последствия конфликтов. В частности, речь идет о ликвидации угрозы мин и неразорвавшихся боеприпасов, защите прав пострадавших от конфликтов, обеспечении безопасности гражданского населения, установлении судеб пропавших без вести и создании безопасных и достойных условий для людей, возвращающихся в родные места.

Отдельное внимание в рамках «Месяца мира» будет уделено формированию культуры мира среди детей и молодежи, продвижению толерантности, уважения к многообразию и развитию культуры диалога.

В рамках «Месяца мира» предлагается проводить конференции, круглые столы, семинары, тренинги, общественные дискуссии, конкурсы, выставки и информационные кампании.