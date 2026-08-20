Таджикистан запросил у Ирана поставку 2,55 млн тонн нефти и нефтепродуктов на фоне перебоев с топливом в России, которая традиционно является основным поставщиком для республики.

Об этом сообщило Министерство транспорта Таджикистана.

В запрос вошли 2 млн тонн сырой нефти, 150 тыс. тонн бензина, 300 тыс. тонн дизельного топлива и 100 тыс. тонн авиационного керосина.

Сроки предполагаемых поставок не уточняются.

Традиционно Таджикистан получает до 80% нефтепродуктов из России. Однако в последние месяцы российский топливный рынок столкнулся с дефицитом на фоне ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим предприятиям.