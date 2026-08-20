Азербайджан стал лидером по количеству денежных переводов из Грузии. Согласно данным Национального банка Грузии, в июле 2026 года из Грузии за границу было переведено $39,0 млн. Эта цифра на 4,7% выше, чем данные за июль 2025 года ($37,3 млн).

Примечательно, что в этом году в списке стран по осуществленным денежным переводам Турцию сменил Азербайджан, заняв первое место ($6,985). В десятку лидеров входят также Россия, Украина, Узбекистан и др.

В свою очередь глава Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев, комментируя Minval, заявил, что денежные переводы между Грузией и Азербайджаном осуществляются свободно, однако при переводах крупных сумм банки могут потребовать подтвердить происхождение средств и цель платежа.

По его словам, до $10 тыс. средства можно переводить свободно. Но уже при превышении этой суммы финансовые операции подвергаются более тщательному контролю.

«Государство контролирует пересылаемые деньги, на что они предназначены и кем отправлены. Если у человека есть бизнес в Грузии, он может предоставить документы и объяснить, для чего ему необходимо перечислить средства», — отметил Бабаев.

Он подчеркнул, что дополнительных ограничений именно на переводы в Азербайджан не вводилось. При наличии подтверждающих документов, по его словам, можно переводить и более крупные суммы, например для финансирования строительства или других бизнес-проектов.

Как пояснил Бабаев, на сегодня в Грузии проживают немало азербайджанцев. После возобновления железнодорожного сообщения между странами их стало еще больше. В частности, приезжают туристы и люди, чтобы просто навестить родственников. На сегодня многие азербайджанцы работают в Грузии в сфере строительства, реализуют строительные проекты, трудятся как таксисты и т. д.

«Азербайджанские предприниматели в Грузии участвуют в различных тендерах, в том числе на строительство детских садов, дорог и других объектов. Это, конечно, положительно влияет на их доходы. Кроме того, азербайджанцы в Грузии занимаются животноводством. В частности, осуществляется экспорт овец и крупного рогатого скота за рубеж. Одними из крупнейших участников этого рынка являются Азербайджан и Иран», — сказал Бабаев.