Правительство Армении утвердило Программу развития на 2026–2031 годы, предусматривающую постепенный переход страны к профессиональной армии.

Согласно документу, Вооруженные силы Армении должны применяться исключительно для защиты международно признанной территории республики. Использование ВС за пределами этой территории программой не предусматривается.

Отдельное внимание в программе уделено увеличению участия женщин в Вооруженных силах. Правительство планирует расширять их вовлеченность в военную службу в рамках реформы армии.