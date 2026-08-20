31 августа — 1 сентября 2026 года Бишкек станет одним из ключевых центров евразийской дипломатии. В столице Кыргызстана состоятся заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встреча в формате ШОС плюс. Эти мероприятия приобретают особое значение, поскольку проходят в год 25-летия организации. Подготовленные к встрече документы, включая проект Бишкекской декларации, свидетельствуют о том, что речь идет не только о юбилейном мероприятии, но и о важном этапе определения дальнейших направлений развития ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году как постоянная межправительственная международная организация. Первоначально ее деятельность была сосредоточена прежде всего на вопросах безопасности, укрепления взаимного доверия и урегулирования пограничных вопросов. За четверть века ШОС существенно изменилась и сегодня охватывает политику, экономику, безопасность, транспорт, энергетику, инвестиции, цифровизацию, науку, культуру и гуманитарное сотрудничество. Одновременно значительно расширилась география организации. Сегодня полноправными членами ШОС являются десять государств. Это Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Сохраняется также широкая система внешнего партнерства организации. Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Катар, Камбоджа, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Мьянма, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка и Объединенные Арабские Эмираты имеют статус партнеров по диалогу. Афганистан и Монголия сохраняют статус наблюдателей.

После Тяньцзиньского саммита 2025 года Шанхайская организация сотрудничества приступила к реформированию своей многоуровневой системы взаимодействия. Было принято принципиальное решение о введении единого статуса партнера ШОС и постепенном отказе от разделения на категории наблюдателя и партнера по диалогу. До завершения всех необходимых юридических процедур ранее полученные статусы продолжают действовать в полном объеме.

Таким образом, организация планомерно формирует вокруг десяти полноправных участников значительно более широкое пространство государств, вовлеченных в различные форматы сотрудничества. Одновременно с этим одним из наиболее заметных векторов трансформации ШОС становится усиление экономического измерения ее деятельности. В повестке дня объединения все более весомое место занимают вопросы прямых инвестиций, финансирования инфраструктурных инициатив, энергетического сотрудничества, развития цифровой экономики и электронной торговли, а также промышленной кооперации и зеленой трансформации.

Важным подготовительным этапом стал крупный инвестиционный и деловой форум ШОС, прошедший в Бишкеке в июне 2026 года. Мероприятие объединило представителей государственных ведомств, частного бизнеса, инвестиционных фондов, профильных финансовых институтов и технологических компаний из стран организации. Особое значение в рамках этой повестки имеет целенаправленная работа над формированием независимых финансовых механизмов объединения. Создание эффективных механизмов финансирования может стать одним из наиболее важных этапов институциональной эволюции ШОС. Если политический диалог удастся дополнить устойчивыми финансовыми и инвестиционными инструментами, организация сможет постепенно переходить от согласования общих деклараций к реализации конкретных трансграничных проектов.

Для государств Центральной Азии это открывает дополнительные возможности модернизации железных дорог, автомобильных магистралей, энергетических объектов, логистических центров и пограничной инфраструктуры. Для Китая усиление экономической составляющей ШОС создает благоприятные условия для дальнейшего развития евразийской взаимосвязанности и сопряжения национальных инфраструктурных проектов с инициативой «Пояс и путь».

Особое место в формирующейся системе евразийского взаимодействия занимает Азербайджан. Баку не является полноправным членом ШОС, однако с 2015 года имеет статус партнера по диалогу и последовательно расширяет практические связи с государствами организации. Можно ожидать, что Азербайджан будет представлен на предстоящем саммите в Бишкеке на высоком уровне. Учитывая динамику отношений Баку с государствами Центральной Азии, Китаем и самой ШОС, вполне возможно и ожидаемо участие президента Азербайджана Ильхама Алиева. Значение Азербайджана определяется не столько его статусом в ШОС, сколько географическим положением и растущей ролью страны в транспортной архитектуре Евразии. Азербайджан находится в точке пересечения нескольких крупных геоэкономических процессов. Это развитие Среднего коридора, транскаспийских маршрутов Центральной Азии, китайской инициативы «Пояс и путь», транспортной системы Южного Кавказа и торговых маршрутов между Азией, Черноморским регионом, Турцией и Европой. Именно поэтому взаимодействие Азербайджана со странами Центральной Азии приобретает особое значение. Показательным событием стала состоявшаяся 31 июля 2026 года в Чолпон-Ате неформальная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. В ней приняли участие президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Эта встреча имело значение, существенно выходящее за рамки обычного регионального мероприятия. Фактически формируется новый формат взаимодействия, объединяющий пять государств Центральной Азии и Азербайджан. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что подключение Азербайджана выводит сотрудничество на макрорегиональный уровень и создает предпосылки для формирования единого пространства развития, связывающего Центральную Азию и Южный Кавказ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркнул приоритетное значение отношений со странами Центральной Азии для внешней политики Баку.

Эта тенденция имеет непосредственное отношение и к будущему ШОС. Географически Центральная Азия долгое время воспринималась как внутриконтинентальный регион. Однако развитие транскаспийских коммуникаций постепенно меняет эту конфигурацию. Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан заинтересованы в диверсификации внешнеторговых маршрутов. Одним из естественных направлений становится Каспийское море и далее Азербайджан. В результате Азербайджан постепенно превращается из соседнего для Центральной Азии государства в один из ключевых элементов ее внешней транспортной инфраструктуры. В этом контексте становится понятнее потенциальная роль Азербайджана в отношениях с ШОС. Для Баку организация представляет собой дополнительный формат политического и экономического взаимодействия с Китаем, Центральной Азией, Пакистаном, Ираном и другими крупными евразийскими государствами. Для стран Центральной Азии Азербайджан является одним из важнейших транспортных выходов в направлении Южного Кавказа, Черного моря, Турции и Европы. Для Китая Азербайджан потенциально становится одним из ключевых звеньев западного продолжения сухопутных маршрутов через Центральную Азию. Для самой ШОС более активное взаимодействие с Азербайджаном означает расширение практической географии организации в направлении Каспийского региона и Южного Кавказа.

При этом значение Азербайджана следует рассматривать не изолированно. Среди партнеров ШОС находятся также Армения и Турция, а среди полноправных участников находится Иран и Россия. Таким образом, организация уже располагает различными форматами взаимодействия практически со всеми ключевыми государствами вокруг Южного Кавказа. Это обстоятельство особенно важно с точки зрения будущей транспортной архитектуры региона. Азербайджан и Армения заинтересованы в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе. Турция представляет собой естественное продолжение маршрутов в направлении Средиземноморья и Европы. Иран обеспечивает выход к Персидскому заливу и одновременно является полноправным участником ШОС. Грузия, хотя и не входит в систему ШОС, занимает важнейшее положение на Среднем коридоре и обеспечивает выход транскаспийских маршрутов к Черному морю и Турции. В результате вокруг Азербайджана постепенно складывается целая система взаимодополняющих направлений. На востоке находятся Центральная Азия и Китай. На западе — Грузия, Турция и европейские рынки. На юге — Иран и маршруты в направлении Персидского залива. В перспективе нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией может дополнительно расширить возможности региональной транспортной сети.

Именно поэтому развитие отношений Баку с ШОС необходимо рассматривать значительно шире вопроса формального членства или партнерского статуса. Речь идет о постепенном включении Азербайджана в формирующуюся архитектуру евразийской взаимосвязанности.