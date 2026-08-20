Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, назвав объявленный Вашингтоном «экономический Д-день» попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем американской экономики.

По словам Арагчи, речь идёт прежде всего о «беспрецедентном долге» США и растущих процентных ставках.

«Усиление неэффективной политики приведёт лишь к дальнейшим поражениям и вражде со стороны иранцев», — заявил глава иранского МИД.

Арагчи также обвинил США в проведении политики «экономического террора», которая представляет угрозу для мировой экономики и суверенитета государств.