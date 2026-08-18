Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил за запрет трудоустройства мигрантов в ряде сфер, включая образование, здравоохранение и пассажирские перевозки.

«Нужно запрещать работать мигрантам в социальных сферах. Многие регионы это уже сделали. Нечего им делать в образовании, здравоохранении и перевозке наших граждан в такси», — заявил Миронов ТАСС.

По словам политика, часть иностранных работников недостаточно владеет русским языком. Кроме того, он обвинил иностранных водителей такси в незнании городов и нарушении правил дорожного движения.

Миронов также предложил отказаться от действующей патентной системы для иностранных работников и перейти к организованному набору трудовых мигрантов.

По его словам, сейчас некоторые мигранты после получения патента могут фактически не работать, поэтому существующий механизм, считает депутат, необходимо изменить.