Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе Вашингтон проведет очередной раунд переговоров с Ираном. Об этом он сообщил в интервью порталу Axios.

«Я ожидаю, что (на следующей неделе) состоятся очередные переговоры с Ираном. Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, на которую я готов пойти. Это то, на что мы, возможно, согласились бы год назад. Они переоценили свои возможности», – сказал Трамп.

Во время интервью президента также спросили, рассматривает ли он возможность возобновления ударов по Ирану.