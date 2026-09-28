Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева после решения подконтрольной SOCAR компании IP ограничить цены на бензин и дизельное топливо по всей Италии.

«После Eni компания IP также решила ограничить цены на топливо по всей стране. Это важный знак внимания к итальянским семьям, подтверждающий, что можно внести конкретный вклад в сдерживание роста цен на топливо», — заявила Мелони.

Она отдельно выразила благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву «за этот знак внимания, который укрепляет наше сотрудничество».

Мелони подчеркнула, что правительство Италии продолжит работу по поддержке семей и защите их покупательной способности, особенно в условиях сложной международной обстановки.