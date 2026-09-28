Журнал Forbes представил рейтинг 75 россиян с наибольшими выплаченными дивидендами в 2026 году. Первое место занял основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов, сообщает издание.

По оценке Forbes, сумма дивидендов в пользу Алекперова составила 106,2 млрд рублей (2,15 млрд манатов), их источником является компания «Лукойл».

Второе место в рейтинге занимает председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон и семья, чью прибыль от дивидендов компании Forbes оценил в 87,1 млрд рублей. Источник — компании «Новатэк» и «Сибур».

Замыкает тройку лидеров член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко с суммой дивидендов 71,5 млрд рублей. Источники дивидендов — компании «Новатэк» и «Сибур».