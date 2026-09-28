Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о присвоении высших специальных и высших воинских званий сотрудникам Прокуратуры Азербайджана.

Согласно Распоряжению, следующим сотрудникам Прокуратуры присвоены высшие специальные и высшие воинские звания:

Высшее специальное звание государственного советника юстиции II класса:

Санану Иса оглу Пашаеву — прокурору Нахчыванской Автономной Республики.

Высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса:

Эмину Рамиз оглу Мурсалиеву — заместителю начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана.

Асафу Вагиф оглу Сарыкишиеву — заместителю начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана.

Высшее воинское звание «генерал-майор юстиции»:

Нихаду Энвер оглу Шихалиеву — заместителю Военного прокурора Азербайджана.