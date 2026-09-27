Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста главы государства, подписав соответствующее заявление, следует из трансляции Serbia Danas.

О намерении уйти в отставку Вучич сообщил ранее, уточнив, что сделает это после возвращения из США. По его словам, сербское законодательство не обязывает его покидать пост до начала предвыборной кампании, однако это его личное решение.

После ухода с поста президента Вучич намерен принять участие в предвыборной кампании на досрочных парламентских выборах и баллотироваться на пост премьер-министра от правящей Сербской прогрессивной партии.