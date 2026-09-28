В Киеве в результате российской атаки в ночь на понедельник пострадали три человека, зафиксированы повреждения АЗС, офисного здания и кафе, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Россияне ударили по многоквартирному дому в Салтовском районе Харькова, в результате чего пострадали 22 человека, в том числе 8 детей, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
«9 пострадавших, среди которых 5 детей, получают всю необходимую медицинскую помощь в Салтовском районе. Вражеский удар пришелся на 2-й этаж многоквартирного жилого дома», – говорится в сообщении.