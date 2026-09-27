Семь человек погибли и еще 13 получили травмы в результате тяжелого ДТП с пассажирским микроавтобусом на юго-востоке Турции, передает телеканал NTV со ссылкой на экстренные службы.

Авария произошла в районе Нурдагы провинции Газиантеп. Микроавтобус, следовавший из Хатая в Газиантеп, столкнулся с легковым автомобилем недалеко от населенного пункта Аджароба. После столкновения микроавтобус опрокинулся на бок, а легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

Заместитель губернатора Газиантепа Илькер Экер сообщил, что среди погибших были двое детей и пятеро взрослых. Все они находились в легковом автомобиле.

По предварительным данным, причиной аварии стал неправильный обгон, совершенный водителем машины, отметил Экер.