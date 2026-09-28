В связи с проведением ремонтных работ 28 сентября в электрических сетях Ясамальского и Низаминского районов Баку будут введены временные ограничения на подачу электроэнергии.

Об этом сообщило ОАО «Азеришыг».

Во время ремонтных работ на трансформаторной подстанции в зоне обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и продаж (RETSI) с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии на улицах Мухаммеда Хиябани и Шафаята Мехдиева, на проспекте Тбилиси, а также в части жилого массива Второй Алатавы.

На улицах Тахира Бадалова и Машади Хилала Казымова в поселке Кешля, входящих в зону обслуживания Низаминского RETSI, с 09:00 до 15:00 будет временно прекращена подача электроэнергии.

После завершения работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией.