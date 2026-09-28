На пересечении улицы Мухаммеда Хиябани с Внешней окружной автомобильной дорогой в Баку планируется изменить организацию движения.

В рамках проекта Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) здесь планируется построить путепровод туннельного типа, организовать круговое движение и создать боковую дорогу в направлении Гарадага.

Проект предусматривает разделение транспортных потоков по направлениям и организацию движения на разных уровнях. Это позволит сократить количество пересечений и задержек транспорта на перекрестке, а также повысить эффективность въездов и выездов.

Кроме того, предусмотрено создание необходимой инфраструктуры для безопасного и удобного передвижения пешеходов.

Ожидается, что новая транспортная развязка повлияет на распределение транспортных потоков в направлениях 20 Января, Шамахинки и Гарадага.

Проект входит в число 24 дорожных проектов, реализация которых предусмотрена Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих районах на 2025–2030 годы.