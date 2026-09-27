Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил медалью «Ерлиги ушин» («За мужество») троих военнослужащих, спасенных после ЧП на учениях в Каспийском море. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Согласно указу Токаева, военнослужащие получили награды «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

Ранее Токаев на совещании в Минобороны заявил, что военнослужащие, погибшие во время учений в Каспийском море, не были обеспечены морскими спасательными жилетами.