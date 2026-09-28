Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди призвал Украину прекратить атаки на суда республики в Черном море. Об этом министр заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге на полях Генеральной ассамблеи ООН.

«Конечно, в рамках двусторонних встреч я встретился с министрами многих государств. Среди них были и глава МИД РФ Сергей Лавров, и Анжрей Сибига. Мы обсуждали с ними наши отношения в контексте происходящего конфликта. Прежде всего, с украинской стороной мы говорили о необходимости впредь не допускать атак беспилотников на наши суда в Черном море», — сказал он.

Тлеуберди также призвал Лаврова вести переговоры с Киевом, чтобы «как можно скорее закончить войну». Он также отметил, что был бы не против, если бы мирные переговоры прошли в Казахстане.