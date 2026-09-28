В Баку задержан водитель, который систематически нарушал правила дорожного движения и создавал реальную угрозу безопасности других участников движения.

Как сообщили в Управлении государственной дорожной полиции города Баку, сотрудники ДПС остановили водителя автомобиля Subaru с госномером 99-LT-866 — Илькина Мамедова.

В отношении водителя был составлен административный протокол и направлен в суд.

По решению суда Мамедову ограничили право управления транспортными средствами сроком на один год, а также назначили 15 суток административного ареста.