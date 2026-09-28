Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского «сбавить обороты» в отношении ударов по российскому топливно-энергетическому комплексу, тот сказал, что Украина, возможно, поступит так.

«Большая проблема заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы в России взрывают. Это не столько проблема Ближнего Востока, сколько проблема России, из-за того, что Украина и Россия противостоят друг другу, и Украина взрывает дизельные НПЗ в России, потому что они перерабатывают очень много нефти.

Так что эта ситуация действительно интересная. И я говорил с президентом Зеленским, я сказал: «Тебе нужно полегче с НПЗ». Он ответил: «Ну, мы, вероятно, так и сделаем»», — сказал Трамп.