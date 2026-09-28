Сегодня, когда привычные цепочки поставок перестраиваются, а мировая экономика сталкивается с вызовами, каких не знала десятилетиями, у ряда стран появляется возможность занять место в новых торговых маршрутах и укрепить свои конкурентные позиции. Прошедший в Баку Второй Азербайджанский международный инвестиционный форум показал, что Азербайджан намерен воспользоваться этой возможностью.

По сообщению Министерства экономики, за два дня были подписаны 23 документа по проектам общей стоимостью 10,8 млрд долларов. Год назад на первом форуме заявленная стоимость проектов превысила 10 млрд долларов, причём более 7 млрд приходилось на ненефтяной сектор. Масштаб двух мероприятий показывает возросший интерес зарубежных компаний к сотрудничеству с Азербайджаном, а также ту важность, которую иностранный капитал играет в реализации планов по дальнейшей интеграции страны в систему международных экономических связей. Ведь за достигнутыми соглашениями стоят различные проекты — от расширения добычи газа до предприятий.

Следует отметить, что если первый форум был сосредоточен главным образом на развитии транспортных связей Азербайджана с соседними регионами, то на втором речь уже шла о том, что страна может производить и поставлять на внешние рынки, используя эти маршруты. Центральным событием форума стало выступление президента Ильхама Алиева, в ходе которого он дал оценку нынешнего состояния азербайджанской экономики и обозначил планы её развития. Для инвесторов это особенно важно, поскольку позволяет понять, какие отрасли государство намерено развивать и на какую поддержку могут рассчитывать новые проекты.

В обращении к участникам форума Ильхам Алиев сообщил, что в 2025 году ненефтегазовый сектор обеспечил 72% ВВП. Однако, выступая перед инвесторами 26 сентября, он напомнил и о другой цифре: нефть и газ по-прежнему составляют свыше 90% азербайджанского экспорта. Иными словами, страна уже давно зарабатывает не только на добыче, но за рубеж продаёт главным образом углеводороды.

Эта разница видна и в динамике инвестиций. За первые восемь месяцев 2026 года в ненефтегазовый сектор вложили 8,43 млрд манатов, в нефтегазовый — 4,25 млрд. Однако в реальном выражении вложения в первый выросли по сравнению с прошлым годом лишь на 1,4%, а во второй — на 32,4%. Поэтому Баку нужны инвесторы, готовые вкладывать средства не только в давно освоенную нефтегазовую отрасль, но и в новые производства, которым ещё предстоит найти своё место на рынке.

О значении и эффективности мероприятия говорит тот факт, что уже в первый его день были заключены соглашения, связанные с реализацией проектов в ненефтяной сфере. Фонд развития бизнеса, местная Agro Dairy и чешская AGROFERT договорились о птицеводческом проекте в Агдаме. Такой комплекс даст работу не только тем, кто будет непосредственно занят на производстве. Ему понадобятся корма, упаковка, перевозки и ветеринарные услуги. С этим направлением перекликается договорённость с турецкой VETAL о выпуске ветеринарных вакцин. Меморандум со словацкой Saneca Pharmaceuticals касается производства лекарств.

Другой характер носит проект в Алятской свободной экономической зоне, где предполагается выпуск карбида кремния, оксида кремния и кремния. Он обращён к промышленным рынкам и показывает, что Азербайджан стремится привлекать производства с более сложной технологией. Если агдамский проект прежде всего укрепит местную производственную цепочку, то для продукции Алята особое значение будет иметь выход к зарубежным покупателям.

Но, пожалуй, самым весомым решением форума вновь стало соглашение в нефтегазовой отрасли. И это неслучайно. В своём обращении к участникам форума глава Азербайджанского государства особо подчеркнул, что нефтегазовый сектор по-прежнему будет играть ключевую роль в национальной экономике. 26 сентября SOCAR, TotalEnergies и XRG представили окончательное инвестиционное решение по полномасштабной разработке месторождения «Абшерон». Сейчас оно даёт около 1,5 млрд кубометров газа в год. Следующий этап должен увеличить добычу примерно до 6 млрд кубометров к 2029 году, причём часть дополнительных объёмов предназначена для Турции. Ильхам Алиев оценил возможный прирост добычи через три–четыре года приблизительно в 5 млрд кубометров ежегодно. Таким образом, «Абшерон» укрепит позиции Азербайджана как поставщика газа в тот период, когда спрос на надёжные энергетические маршруты остаётся высоким.

В тот же день SOCAR и ExxonMobil обменялись соглашением о разделе продукции по нетрадиционным углеводородным ресурсам бассейна Средней Куры. Оно открывает возможность изучить ещё одно направление добычи. Одновременно форум принёс договорённости и в перерабатывающей промышленности. Фонд развития бизнеса оформил соглашение о совместном предприятии с индийской UFlex Group, работающей в сфере упаковки. Министерство экономики заключило рамочное соглашение с Carlsberg Group, в том числе о развитии местной сырьевой и упаковочной базы. Для Азербайджана важен сам подход, когда крупное производство способно создавать спрос на продукцию местных поставщиков.

Форум показал и то, что азербайджанский капитал всё активнее выходит за пределы страны. SOCAR представила протокол о завершении приобретения десятипроцентной доли в месторождении Baleine в Кот-д’Ивуаре. Сделка завершилась 16 сентября. Участие в добывающем проекте расширяет присутствие компании в Африке, где она уже работала в торговле энергоресурсами и нефтепереработке. Это отдельное направление роста SOCAR, дополняющее её проекты внутри Азербайджана.

Планы, о которых говорили на форуме, сопровождались и событиями на местах. В Лачинском районе открыли малую ГЭС «Минкенд» мощностью 3,2 МВт. В Мингячевирском промышленном парке заложили фундамент предприятия Textile Horizon, где планируют перерабатывать хлопок и выпускать текстильную продукцию. Ранее для этого проекта назывались инвестиции в размере 153 млн манатов и более 2300 рабочих мест. Развитие такой переработки особенно важно для страны, которая стремится получать больше доходов от собственного сырья, превращая его в готовую продукцию, параллельно развивая региональную экономику.

Конечно, для осуществления намеченных планов предстоит большая практическая работа. Но начало положено, и интерес инвесторов очевиден. Теперь многое зависит от воли и решительности участников достигнутых договорённостей. Время на долгие раздумья у них вряд ли найдётся: перемены в мировой экономике открывают новые возможности, но воспользоваться ими смогут те, кто действует быстрее.