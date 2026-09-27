Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что договориться о регулировании искусственного интеллекта будет сложнее, чем в годы холодной войны ограничить ядерные арсеналы.
«Это будет сложнее», – сказал Гейтс в интервью NBC News.
По его словам, одного саморегулирования компаний, разрабатывающих ИИ, недостаточно для обеспечения безопасности технологии. Гейтс считает, что правоохранительные органы и политики должны участвовать в разработке мер безопасности и механизмов контроля.
«ИИ – это не просто новая технология, чтобы люди могли сказать: «Появление прошлых технологий тоже вызывало тревогу, но в итоге все обошлось, так что в этот раз предупреждения о необходимости целенаправленно сдерживать ИИ не нужны». Это действительно эволюционное событие. Мы создали интеллектуальный вид, который во многих вопросах уже умнее нас и благодаря экспоненциальному росту в следующие несколько лет станет невероятно умнее нас», – отметил основатель Microsoft.