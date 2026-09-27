Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что договориться о регулировании искусственного интеллекта будет сложнее, чем в годы холодной войны ограничить ядерные арсеналы.

«Это будет сложнее», – сказал Гейтс в интервью NBC News.

По его словам, одного саморегулирования компаний, разрабатывающих ИИ, недостаточно для обеспечения безопасности технологии. Гейтс считает, что правоохранительные органы и политики должны участвовать в разработке мер безопасности и механизмов контроля.