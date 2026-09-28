США победят в войне против Ирана, заявил в эфире Fox News президент Дональд Трамп.

По мнению политика, это случится «очень скоро».

«Как только мы ее (войну. — ред.) выиграем, цены на нефть упадут, значительно упадут, до уровня, который был до войны», — заявил американский лидер.

Он добавил, что с военной точки зрения США уже победили, но не останавливаются на достигнутом.

Также Трамп не исключил, что американские военные могут возобновить удары по Ирану до промежуточных выборов в конгресс Соединенных Штатов, которые пройдут в ноябре.