В пакистанском Лахоре полиция возбудила дело против троих мужчин, подозреваемых в групповом изнасиловании 20-летней гражданки Азербайджана.

По данным Arab News, девушку привезли в квартиру, где ей подмешали наркотическое вещество в напиток и изнасиловали. После этого её оставили возле транспортной развязки, забрав два телефона.

Полиция установила личности подозреваемых и изъяла автомобиль, использованный при преступлении. Их разыскивают.

Расследование, по словам правоохранителей, находится под контролем высшего руководства полиции.