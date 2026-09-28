Россия предложила странам Каспийского региона наладить поставки, обслуживание и в перспективе производство разведывательных беспилотников Supercam на территории заказчика. Об этом сообщила группа компаний «Беспилотные системы».

Инициативу планируется обсудить на выставке ADEX-2026 в Баку. Российская компания также рассматривает возможность создания в регионе сервисного центра.

На выставке впервые для Каспийского региона представят скоростной разведывательный комплекс Supercam S180, а также беспилотник двойного назначения Supercam S350. По данным разработчика, S180 предназначен для разведки и мониторинга, его грузоподъёмность позволяет устанавливать дополнительное оборудование массой до 5 кг.

S350 используется для воздушного мониторинга, аэрофотосъёмки, лазерного сканирования, охраны объектов, поиска людей и других задач.