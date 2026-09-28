Водитель автомобиля скорой помощи, направлявшегося из Сумгайыта в Масазыр на вызов к тяжелобольному пациенту, скончался от сердечного приступа.

Исмаил Мамедов доставил медицинскую бригаду к пациенту, после чего скончался, передает Qafqazinfo.

По словам врачей, во время поездки Мамедов почувствовал боль в сердце, однако, несмотря на состояние, продолжил работу, сказав:

«Сначала доставлю вас к больному, я как-нибудь потерплю».

После оказания помощи пациенту врачи, выйдя из дома, обнаружили, что Мамедов скончался за рулем.