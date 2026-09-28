Россия всю ночь и утро наносила удары по регионам Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в Харькове в результате удара по многоэтажному дому частично разрушены второй и четвертый этажи. Пострадали 28 человек, в том числе девять детей.

«В Киеве есть повреждения от атак дронами — жилые дома, связь, заправки. Разбили обычное кафе, пытались спалить продуктовый рынок», — сообщил Зеленский.

В Одесской области, по его словам, был нанесен удар по судну под флагом Палау, а в Житомирской области поврежден завод по производству мороженого. Удары по жилым домам также зафиксированы в Сумской, Ровненской, Харьковской и Одесской областях. Критически важная инфраструктура пострадала в Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях.

«По состоянию на сейчас известно о десятках раненых. Только в результате удара по Харькову пострадали 28 человек, среди них девять детей. К сожалению, есть погибшие. В Киевской области погибли два человека, один из них — гражданин Азербайджана. Мои соболезнования родным и близким», — заявил президент Украины.

Зеленский также призвал международных партнеров принимать конкретные решения о поддержке Украины.