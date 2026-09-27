Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за неделю украинские подразделения «обезвредили» 10 660 российских военнослужащих убитыми и ранеными, а также добились результатов на Лиманском направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Президент заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

«Есть важные результаты наших войск на Лиманском направлении Донецкой области в рамках операции «Вивальди» и группировки войск ДШВ в рамках еще одной нашей операции активной обороны», – сообщил президент Украины.

По его словам, украинские военные продолжают наносить потери российским войскам и достигать поставленных целей. В общей сложности за неделю на всех участках активных действий на фронте украинские подразделения «обезвредили» 10 660 российских военных убитыми и ранеными, добавил он.

Зеленский также отметил, что каждая такая российская потеря сопровождается видеоподтверждением.

По словам президента, наиболее интенсивные боевые действия сейчас идут на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Украинские военные также выполняют задачи в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.