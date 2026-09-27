Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил правительству подготовить возможное обращение в Международный уголовный суд (МУС) с обвинениями против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает i24News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Нетаньяху поручил межведомственной группе собрать материалы для обвинений против Эрдогана в связи с его действиями в отношении турецких курдов и предполагаемым финансированием Анкарой палестинского движения ХАМАС.

Как отмечает i24News, распоряжение последовало после заявления Эрдогана о намерении потребовать от Интерпола выдачи ордера на арест Нетаньяху.

Израиль может обратиться в суд в Гааге от своего имени либо воспользоваться посредничеством другой страны, утверждает телеканал. При этом ни Израиль, ни Турция не являются участниками Римского статута и не признают юрисдикцию МУС.

В канцелярии Нетаньяху пока не прокомментировали эти сообщения.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Их обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с конфликтом в секторе Газа. Израиль отверг обвинения, однако ордер на арест Нетаньяху остается в силе.