Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о приверженности Баку укреплению многостороннего сотрудничества, которая укрепляет стабильность на Южном Кавказе. Об этом министр сообщил в соцсети X.
«Мы остаемся привержены многосторонней системе, которая приносит реальные результаты, обеспечивает региональную стабильность и способствует устойчивому росту», – написал Байрамов.
По его словам, в ходе выступления он проинформировал участников Генассамблеи о фактическом мире и продолжающемся постконфликтном восстановлении после трехстороннего мирного саммита в Вашингтоне.
Министр также подчеркнул роль Азербайджана в развитии трансрегиональной связанности, продвижении зеленой энергетики, экономической трансформации и климатической повестки, а также отметил вклад страны в глобальное развитие и реформирование многосторонних институтов.
Pleased to address the 81st session of the United Nations General Assembly on the margins of #UNGA81 🇺🇳 in New York.
I informed the Assembly on the de facto peace, our ongoing post-conflict rehabilitation following the Washington Peace Summit.
Highlighted Azerbaijan’s leadership in advancing trans-regional connectivity, green energy transition, economic transformation, and climate action, alongside our active contribution to global development and multilateral reform.
We remain committed to a multilateral system that produces real-world results, ensures regional stability, and drives sustainable growth.
#UNGA81 #Azerbaijan
— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) September 26, 2026