Россия требует немедленного освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, а также недопущения подобных инцидентов в будущем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В начале этого года в нарушение любых норм, в том числе норм морали, вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу завершилось захватом президента Мадуро и его жены, бессудным содержанием их в американской тюрьме», – сказал Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он указал, что Россия настаивает «на скорейшем освобождении венесуэльского лидера и его жены и неповторении подобных эксцессов в будущем».

Лавров также отметил, что международное право прямо предписывает соблюдать иммунитет и неприкосновенность высших должностных лиц государства.

