Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что вопрос Ормузского пролива может быть урегулирован путем диалога, а не силового давления.

«Что касается Ормузского пролива, не мы первыми закрыли путь. Путь закрыла США, а регион поджег Израиль. Этот вопрос может быть решен не насилием и принуждением, а диалогом», – заявил Пезешкиан в интервью Al Jazeera.

Он также заявил, что Иран придерживается подписанного соглашения, тогда как Соединенные Штаты нарушили его условия.

Пезешкиан также отметил, что в сложившихся условиях Тегеран не доверяет администрации президента США Дональда Трампа.

«Мы не знаем, на каких правилах с ними разговаривать; будут ли они держать свое слово? Сколько бы переговоров мы ни вели, завтра они могут с легкостью не признать сказанное слово или подписанное соглашение», – пояснил иранский президент.

Пезешкиан также затронул ситуацию вокруг Йемена.

«Дела Йемена нас не касаются. Мы лишь испытываем сочувствие. Дело не в том, что мы что-то делаем в Йемене. По нашему мнению, Йемен и Саудовская Аравия не должны воевать друг с другом», – сказал он.

Президент Ирана отдельно отметил роль Саудовской Аравии в мусульманском мире.