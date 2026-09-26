Иранские власти опровергли информацию о том, что Тегеран намерен принять военные ответные меры в связи с недавними ограничениями на воздушное сообщение. Об этом говорится в официальном заявлении Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ), распространенном в связи с появившимися в СМИ некорректными трактовками высказываний его секретаря.

«Утверждение о том, что Иран предпримет военные ответные меры в ответ на недавние ограничения на полеты, опровергается», — указывается в сообщении ведомства.

В ВСНБ подчеркнули, что в настоящее время Тегеран ведет активные переговоры с соответствующими государствами с целью снятия «незаконно введенных ограничений» на авиаперевозки.

При этом в Совбезе Ирана отметили наличие у иранской стороны альтернативных рычагов воздействия.