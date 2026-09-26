Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Йоханн Вадефуль обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения Москвы и Берлина на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«26 сентября в ходе недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке по поступившей просьбе германской стороны министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем, в ходе которой затрагивались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины», – следует из сообщения российского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнули в МИД РФ, по этим и другим вопросам Вадефуль подтвердил позицию правительства Германии, которую германская сторона неоднократно публично излагала ранее.

19:13 Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

В предыдущий раз Лавров встречался с главой внешнеполитического ведомства ФРГ 18 января 2022 года, когда этот пост занимала Анналена Бербок.

Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, встреча состоялась по просьбе германской стороны. Она также сообщила, что перед встречей Вадефуля с Лавровым представители ФРГ потребовали ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова министров и гарантировать отсутствие вопросов.

Встреча началась с рукопожатия министров, после чего продолжилась в закрытом формате. Вадефуль отказался от комментариев по итогам встречи.

Переговоры продолжались около 20 минут.