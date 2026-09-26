Президент США Дональд Трамп допустил урегулирование войны между Россией и Украиной до наступления зимы, если обе стороны будут готовы заключить соглашение. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Американский лидер утвердительно ответил на вопрос, поднимал ли он во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским тему наличия у Киева ракет для комплексов противоракетной обороны Patriot.

«Я много с ним говорил. Он выражает согласие, и (президент России Владимир) Путин выражает согласие, и рано или поздно, надеюсь, в не столь отдаленном будущем, возможно, до наступления суровой зимы, они заключат сделку», – сказал Трамп.

Он не уточнил, какие именно условия должны быть выполнены сторонами для заключения соглашения.