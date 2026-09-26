Нестабильная погода с дождями, градом и мокрым снегом ожидается в ряде регионов Азербайджана с вечера 28 сентября до полудня 30 сентября. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно прогнозу, дожди начнутся с западных районов страны вечером 28 сентября. Местами осадки будут интенсивными, возможен град.

В ночь на 29 сентября в высокогорных районах ожидается мокрый снег.

Из-за осадков прогнозируется повышение уровня воды в реках. На некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.